Manchester United'ın eski oyuncusu, İngiliz ekibinin etkili bir santrfora ihtiyaç duyduğunu ve bu ismin Goncalo Ramos olabileceğini söyledi.

Manchester United'ın bir dönem Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Klebe son Portekizli santrfor Goncalo Ramos'un Manchester United için yeni Cristiano Ronaldo olabileceğini söyledi. 2022 Dünya Kupası'nda zaman zaman Ronaldo'yu kesen ve Portekiz'in ilk 11'ine yerleşen Ramos'un Manchester Unitedın aradığı niteliklere sahip olduğunu belirten Kleberson yıldız oyuncunun İngiliz takımı için iyi bir tercih olabileceğini belirtti.

Kleberson ne söyledi?

"United'ın oynamak istediği oyunu mükemmel hale getirmesi için iyi bir santrafor ihtiyacı var. Sir Alex Ferguson takımdan ayrıldığından beri takım bir kimlik bunalımı yaşıyor. Ferguson'un altında oynadığınızda tam olarak ne yapmanız gerektiğini biliyordunuz ve takımın omurgası çok önemliydi. Sağlam bir stoper, sert bir orta saha ve bir golcü. Bana göre bu bölge oldukça önemli. Manchester United iyi bir golcü olmalı. Ramos aradıkları o adam olabilir. O gerçekten genç ama Dünya Kupası'nda yaptıklarıyla en üst seviyede futbol oynayabileceğini gösterdi. İsviçre'ye karşı hat-trick yaptı. Oyun tarzı ve pozisyon alması oldukça iyi. Ramos Manchester United'ın yeni Ronaldosu olabilir"

Kleberson'un bu açıklamalarına karşın Ramos'un bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın başkanı Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hiçbir önemli oyuncularını sezon sonuna kadar satmayacaklarını açıklamıştı. Maddi durumlarının iyi olduğunu belirten Rui Costa, öncelikli hedeflerinin kupalarla dolu bir sezon geçirmek olduğunu belirtmişti.