Kızından Maradona'nın ölümü hakkında hayranlarını şoka uğratacak iddia!

Diego Maradona'nın kızı Dalma Maradona babasının ölümüne ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona, Kasım 2020’de beynindeki kanama nedeniyle ameliyat olmuş, hastaneden taburcu edildikten yalnızca iki hafta sonra evinde ölümcül bir kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

Babasının ölümüne dair süren soruşturma kapsamında, Maradona’nın kızı Dalma Maradona, doktorların ihmalkar davrandığını ve olayın örtbas edildiğini öne sürdü. 11 Mart’ta başlaması beklenen dava öncesinde Dalma, ailesinin yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Dalma Maradona: "Ailem mafya korkusuyla yaşıyor"

Dalma Maradona, Arjantinli Bondi Live kanalında yaptığı açıklamada, annesinin mafyadan korktuğunu söyledi:

“Annem korkuyor çünkü her şeyi kontrol eden mafyadan, para ve güce sahip olanlardan endişe duyuyor. Ama ben korkmuyorum. Kimlerle karşı karşıya olduğumu biliyorum ama sessiz kalamam. İnsanların gerçeği bilmesi gerekiyor. Annem bana sürekli 'Sus, hiçbir şey söyleme, korkuyorum' diyor ama ben bunu yapamam. Babama borçluyum.”

Dalma Maradona, daha önce de "Babamın ölümünün arkasında bir suikast mafyası var" iddiasında bulunmuştu. Arjantin basını, Maradona’nın ölümünden sorumlu kişilerin tıbbi ihmal ve örtbas girişimlerini gösteren ses kayıtlarının olduğunu aktarıyor.

Maradona’nın ölümüne ilişkin dava başlıyor

2023 yılında Arjantin savcılığı, Maradona’nın son anlarında ihmal gösteren 8 doktor ve hemşirenin "basit cinayet" suçlamasıyla yargılanacağını açıklamıştı. Eğer suçlu bulunurlarsa, 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Sanıklar arasında Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov ve psikoloğu Carlos Diaz da bulunuyor.

Savcılık, Maradona’nın ölümüne ilişkin hazırlanan otopsi raporunu da eleştirdi ve raporun sadece 72 saat içinde hazırlandığını, yıllar süren delillerin göz ardı edildiğini iddia etti.

Maradona’nın ölüm sebebi resmi olarak "akut pulmoner ödem kaynaklı ilerlemiş kronik kalp yetmezliği" olarak açıklandı. Ancak Maradona’nın uzun yıllar alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği biliniyor.