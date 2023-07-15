Inter Miami'nin süperstarı Lionel Messi, trafikte kaza tehlikesi atlattı.

Messi araba kazasından kurtuldu

Kırmızı ışıkta geçti ve akan trafiğe yöneldi

Bir polis arabası, Messi'ye refakat ediyordu

NE OLDU? Messi, arabasıyla kırmızı ışıkta geçip doğrudan akan trafiğe çıktıktan sonra ciddi bir trafik kazası geçirebilirdi.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin aracına bir Fort Lauderdale polis arabası eşlik ediyordu, ancak araç bir kavşağa girdi. Neyse ki diğer arabalar dikkatliydi ve korkunç bir kazadan kaçınmak için zamanında yavaşladılar. Arjantin kaptanının arabayı kendisinin kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

LIONEL MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Messi, Inter Miami'deki ilk maçına 21 Temmuz'da Ligler Kupası açılış maçında Cruz Azul'a karşı çıkacak.