El Partidazo de Cope'ta Canizares, geçen hafta sonu LaLiga'nın açılış haftasında Real'in Espanyol Barcelona deplasmanında 2-1 kazandığı maçta Vinicius'un yaptığı abartılı hareketlere tepki gösterdi. Kraliyet ekibinin hücum oyuncusu ceza sahasında birkaç kez kendini yere bırakmış ve her seferinde sonuçsuz şekilde penaltı kararı istemişti.

Canizares, Vinicius'un sahadaki davranışlarını onun bir takım için değerini sorgulamak adına gerekçe gösterdi: "Bu yaz bir tartışma vardı. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmıştı, satılıyor mu satılmıyor mu. Futbol anlamında sana verdiği şey ile senden götürdüğü şeyin kıyaslaması. Ne olduğunu biliyor musun? Onu kimse istemiyor" diyen 56 yaşındaki eski kaleci, 1990'lı yıllarda Real formasıyla toplam 55 resmi maça çıkmış, ardından Valencia'da (1998-2008) bir ikon haline gelmişti; Vinicius'un Madrid'den olası bir ayrılığı için seçeneklerinin düpedüz yetersiz olduğunu öne sürdü.

"Hiç kimse böyle bir oyuncuyu kulübünde istemez. Ve herhangi bir teklif aldığını da sanmıyorum" diye devam etti Canizares. "Real Madrid mecbur kaldı ve sözleşmesini uzatmak zorundaydı çünkü muhtemelen hiçbir kulüp ona ya da menajerine ulaşmadı, zira hiç kimse bu özelliklere sahip bir oyuncu istemiyor. Gerçi belki daha küçük bir kulüp... Newcastle" ifadelerini kullanan 46 kez İspanya Milli Takımı formasını giyen kaleci sözlerini böyle sürdürdü.

Arsenal, Vinicius Junior'ı rekor teklifle cezbetmeye mi çalıştı?

Vinicius'un daha önce 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması uzun süre yılan hikayesine dönmüş ve bir buçuk yıldır düzenli olarak İspanya'nın başkentindeki en belirleyici konulardan biri olmuştu. Real'in, 26 yaşındaki oyuncunun iddiaya göre astronomik maaş taleplerini karşılamak istememesi halinde görüşmelerin zaman zaman durdurulduğu öne sürülüyordu. Ancak sonunda taraflar yine anlaşma zemini buldu ve Vinicius ağustos ayının başında sözleşmesini uzun vadeli olarak 2032'ye kadar uzattı.

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İlginin, mali açıdan güçlü Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra son dönemde Arsenal'den de geldiği iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre İngiltere şampiyonu, onu Madrid'den Londra'ya getirebilmek için Vinicius'u kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmaya bile hazırdı. Bunun dışında son aylarda Vinicius etrafındaki transfer söylentileri nispeten sakin kaldı, ancak bunun bir nedeni de Brezilya Milli Takımı oyuncusunu transfer edecek maddi güce dünyada sadece az sayıda kulübün sahip olması.

Real'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise Espanyol maçında Vinicius etrafında yeniden çıkan tartışmanın ardından gösterişli bir şekilde yıldız oyuncusuna sahip çıktı. Mourinho, cumartesi akşamı alınan zorlu deplasman galibiyetinin ardından "Vini bir aziz değil ama ona yaptıkları fazla" dedi ve rakip statlarda Vinicius'a yönelik tavır konusunda net konuştu: "Toplumsal olarak zorbalık karşıtı bir çağdayız. Vini konusunda ise hâlâ zorbalık aşamasındayız; ister rakip tarafından olsun, ister seyirci tarafından. Onu mümkün olan en iyi şekilde eğitmeli ve buna mümkün olan en iyi şekilde hazırlamalıyız."