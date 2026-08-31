Jürgen Klopp, Nathaniel Brown’un Bayern Münih’in VfB Stuttgart karşısındaki Bundesliga açılışında da (5-1) alışılmadık bir pozisyonda oynayacağını öğrendiğinde, yeni milli takım teknik direktörü buna tam da Jürgen Klopp’tan beklenecek kadar rahat bir şekilde tepki verdi: "Bir sol bek bulduk, şimdi de onu 10 numarada oynatıyorlar", diye güldü 59 yaşındaki teknik adam Sat.1’e konuşurken.

DFB takımında yıllardır süregelen bek pozisyonu sorunlarını Klopp döneminde en azından sol tarafta unutturması beklenen Brown, yeni kulübünde ilk iki resmi maçında ise 50 milyon euro bonservis bedelli yeni transfer olarak alışık olmadığı 10 numara rolünde görev yaptı.

Personel sıkıntılarının da etkisiyle yapılan bu deney nasıl geçti? Muhtemelen en doğru tanım inişli çıkışlı olur. "Bizde bazen beklerin kullandığı alanlar, bir 10 numaranın kullandığı alanlara benziyor. O, alanlar arasında inanılmaz iyi", diyen Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Bu hamlesini Borussia Dortmund deplasmanındaki Süper Kupa zaferinin (2-1) ardından açıklamıştı. Son olarak altyapı döneminde 10 numarada oynayan Brown, oyuna dahil olmakta ilk etapta zorlandı ki mevcut şartlar düşünüldüğünde bu beklenen bir durumdu. Tam oyunun içine girmeye başlamışken, Münih ekibini öne geçiren şık gole imza attı.

Nathaniel Brown, Bayern Münih’te 10 numara olarak nasıl oynadı?

"Başlangıçta benden iyi değildi, ilk dakikalarda oyuna çok iyi giremedim. Ama gol bana özgüven verdi", diyen Brown, maçın ardından Alman rekortmeninin formasını giydiği resmi maçtaki ilk performansını değerlendirdi. Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl ve yeni transfer Ismael Saibari ile birlikte 10 numara için dört önemli seçenek birden yoktu, ancak dikkat çekici şekilde Kompany beklendiği gibi Tom Bischof’u tercih etmek yerine Brown’u sol bekten çıkarıp yaratıcılığın merkezine çekti.

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"Bunun plan olup olmadığını bilmiyorum. Özellikle ilk maçlarda sol bekte kullanılacağımı düşünüyordum", diyen eski Frankfurtlu oyuncu buna epey şaşırdığını gösterdi ve satır aralarında aslında sol bek olarak görev yapmayı daha çok tercih edeceği de anlaşılıyordu. Görev bilinciyle şunu da ekledi: "Benim için fark etmez, çok eğlenceliydi."

Genel olarak Brown, BVB karşısında 10 numara pozisyonunda son derece düzgün bir maç çıkardı. "İnanılmaz derecede akıllı bir oyuncu. Alanlar arasında iyi hareket ediyor ve gol atıyor", diyerek övdü Kompany; orta sahanın patronu Joshua Kimmich ise onu Bayern’in eski bir çok yönlü oyuncusuyla kıyasladı. "Profil olarak Raphael Guerreiro’nun oynadığı aynı pozisyonlarda oynayabilir. Yani sol bek oynar, sağ bek oynar, bu 10 numara pozisyonunda oynar, ama kanatta da oynayabilir", sözleriyle Kimmich, Brown’un çok yönlülüğüne hayranlığını dile getirdi.

Nathaniel Brown, Bayern Münih’in kadro genişliği açısından neden bu kadar değerli?

Bu arada 6 numarayı bile unuttu; Brown orada da, hücumdaki kanatlarda olduğu gibi bir yedek seçenek sunuyor. Yeni transfer böylece Bayern kadrosunun derinliğinde üst düzey kalite adına çok önemli bir koz haline geliyor, teorik olarak neredeyse her yerde görev yapabiliyor: "Sadece süre almak istiyorum, ister solda, ister sağda, ister 10 numarada olsun. Bu benim için çok fark etmiyor. Elbette asıl pozisyonum sol bek ama her yerde kendimi rahat hissediyorum. Bu takımda alışılmadık pozisyonlarda oynamak da daha kolay", dedi Brown, Stuttgart karşısındaki lig başlangıcının ardından.

VfB ile oynanan maçta Brown, Dortmund’daki kadar oyuna etki edemedi ve sahada kaldığı süre boyunca (bir saatten biraz fazla) zorlandı. Ancak Brown’u muhtemelen bir süre daha 10 numara olarak görmeyecek olmamızın asıl nedeni elbette başka: Kadrodaki personel durumu basitçe rahatlıyor.

Musiala, Leipzig (3-1) ve Heidenheim (4-2) ile oynanan hazırlık maçlarında yaşadığı iki çöküşün ardından, absence olarak adlandırılan nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan bu sorun nedeniyle son dönemde forma giyemiyordu. Hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın dozu yeniden artırıldı ve vücuduna uyum sağlaması için gerekli süre tanındı; Musiala’nın önümüzdeki hafta sonu Schalke’de geri dönüş yapması mümkün görünüyor. 23 yaşındaki oyuncu, Kompany’nin kısa süre önce de güvence verdiği gibi, salt sportif açıdan uzun zamandır en iyi durumunda ve ağır, uzun süreli sakatlığının ardından artık tamamen eski gücüne kavuşabilir.

Jamal Musiala ve Ismael Saibari’nin yanı sıra: Bayern Münih’te 10 numara pozisyonuna başka hangi yıldızlar dönüyor?

Bayern’in oyun kurucu pozisyonunda artık personel sıkıntısı değil, yıldızlarla dolu güçlü bir rekabet giderek daha fazla öne çıkıyor. Stuttgart karşısında 61. dakikada Brown’un yerine oyuna giren yeni transfer Saibari, Dünya Kupası’nda yaşadığı kas sakatlığının ardından yavaş yavaş ritmini buluyor ve lig başlangıcında FCB’ye ne kadar şey katabileceğini etkileyici biçimde gösterdi. Faslı oyuncunun Münih ekibinin dördüncü ve beşinci gollerine yaptığı asistler de son derece şıktı.

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Musiala ve Saibari’nin yanı sıra genç oyuncu Karl da kısa süre içinde takıma baskı yapacaktır; Dünya Kupası’ndan hemen önce kas lifi yırtığı yaşayan futbolcu, Stuttgart karşısında kısa bir süre alarak geri dönüşünü yaptı. Kendi açıklamasına göre şu anda "yüzde 90" seviyesinde. Bir de nisan ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gnabry var; onun da sahalara dönüşü yavaş ama emin adımlarla şekilleniyor.

Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda Brown’un 10 numaradaki denemelerine ihtiyaç giderek azalacak. Bu durum Klopp’u memnun edecektir, zira sekiz kez milli olan oyuncunun DFB takımının yeniden yapılanmasında sol bekte önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor ve Klopp açısından mantıklı olan da Brown’un kulübünde de sol bek oynaması. Her ne kadar orada, sakatlık sorunlarını nihayet geride bırakmayı uman ve Stuttgart karşısında ilk 11’e dönüşünde oldukça ikna edici bir performans sergileyen Alphonso Davies gibi, Brown kadar esnek kullanılamayan önemli bir rakibi bulunsa da.

10 numara olarak şimdilik ona ihtiyaç duyulmasa da sağ beke, 6 numaraya ya da hücum kanatlarına kaydırılması her zaman bir alternatif olmaya devam edecek. Kimmich’in sözlerini serbestçe uyarlarsak: Bayern, Brown ile sadece üst düzey bir sol bek değil, aynı zamanda daha da yüksek seviyede bir Guerreiro transfer etti.