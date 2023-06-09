Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Newcastle, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Napoli formasıyla İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae büyük kariyerini yeni sezonda Premier Lig'de sürdürmeye hazırlanırken, oyuncunun talipleri de her geçen gün artıyor.

Daha önce Manchester United ile anlaşmaya vardığı öne sürülen deneyimli savunma oyuncusu için Newcastle United'ın da devreye girdiği öne sürülürken Min-Jae’nin yeni sezonda hangi forma formayı giyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Talksport’ta yer alan habere göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Newcastle’ın genç teknik direktörü Eddie Howe, Avrupa’da ilk olarak Fenerbahçe forması giyen başarılı oyuncuyu savunma hattı için bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

Manchester United ev tuttu iddiası

Napoli’nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kim, Serie A’da yılın en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

Sözleşmesinde Temmuz ayının ilk 15 gününde geçerli olacak bir serbest kalma bedeli bulunan Kim Min-Jae’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, The Sun Manchester United'ın oyuncunun kalacağı evi bile belirlediğini öne sürdü.

Fenerbahçe’den 18.5 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle ayrılan Kim Min-Jae, büyük bir sürpriz olmaması halinde Napoli’den de 65 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle ayrılacak.