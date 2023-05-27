Manchester United'ın Napoli'nin yıldızı Kim Min-jae'ye ilgisi devam ederken başarılı savunmacı transfer sorularını tiye aldı.

Kim, Napoli'nin şampiyonluğunda iz bıraktı

Başarılı savunmacı, Manchester United ile temasta

Ancak geleceği hakkındaki soruları tiye aldı

NE OLDU? Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğunda önemli bir katkısı bulunan Kim Min-jae, Manchester United'ın bir numaralı transfer hedefi. Ancak Güney Koreli oyuncu geleceğine dair suskunluğunu korumak istiyor.

NE SÖYLENDİ? Güney Kore kanalı tvN'ye konuşan 26 yaşındaki oyuncu, Napoli'den ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda, "Menajerim dışarıda isterseniz direkt ona sorun" diyerek şaka yaptı ve soruları tiye aldı.

BÜYÜK RESİM: Kim Min-jae, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tuttu ve 2025'e kadar İtalya'da kalacağı sözleşmeye imza attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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