Kim Min-jae, Manchester United'a transferiyle ilgili net mesaj gönderdi

Manchester United'ın Napoli yıldızı Kim Min-jae ile ilgilendiği söylenirken başarılı savunmacı muhtemel transferine dair açık mesaj vermişti.

Kim Min-jae, Napoli'de şampiyonluk yaşadı

Manchester United onu istiyor

Min-jae'nin kararı net

NE OLDU? Kim Min-jae, Fenerbahçe'deki başarılı performansını Napoli'de de sürdürerek kulübün 33 yıllık şampiyonluk hasretinin dinmesine yardımcı oldu. Luciano Spalletti'nin öğrencisini, Correire dello Sport'a göre Manchester United istiyor.

NE SÖYLENDİ? Kim Min-jae, Mart ayında yayılmaya başlayan transfer iddiaları hakkında aynı ay içinde Daily Mail'e konuşmuştu. Güney Koreli oyuncu şunları söylemişti: "Bu söylentiler dört yıldır var. Transfer dedikodularından rahatsız olmuyorum çünkü doğru değil. Şimdi takıma odaklandım. Bu tür saçmalıklardansa bunu tercih ediyorum."

BÜYÜK RESİM: Kim Min-jae'nin Napoli'deki serbest kalma maddesinin 50-60 milyon euro olduğu iddia edilirken Manchester United bu hamle için hala beklemede.