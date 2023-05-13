Kim Min-jae, Manchester United'a transferiyle ilgili net mesaj gönderdi

- Kim Min-jae, Napoli'de şampiyonluk yaşadı
- Manchester United onu istiyor
- Min-jae'nin kararı net
NE OLDU? Kim Min-jae, Fenerbahçe'deki başarılı performansını Napoli'de de sürdürerek kulübün 33 yıllık şampiyonluk hasretinin dinmesine yardımcı oldu. Luciano Spalletti'nin öğrencisini, Correire dello Sport'a göre Manchester United istiyor.
NE SÖYLENDİ? Kim Min-jae, Mart ayında yayılmaya başlayan transfer iddiaları hakkında aynı ay içinde Daily Mail'e konuşmuştu. Güney Koreli oyuncu şunları söylemişti: "Bu söylentiler dört yıldır var. Transfer dedikodularından rahatsız olmuyorum çünkü doğru değil. Şimdi takıma odaklandım. Bu tür saçmalıklardansa bunu tercih ediyorum."
BÜYÜK RESİM: Kim Min-jae'nin Napoli'deki serbest kalma maddesinin 50-60 milyon euro olduğu iddia edilirken Manchester United bu hamle için hala beklemede.