Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim-Min Jae, Avrupa'nın en üst seviyesinde forma giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve tarihi İtalya Serie A şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Kim-Min Jae, yeni takımını seçti.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performans ile parmak ısırtan Güney Koreli stoper, birçok Avrupa devini peşine takmıştı.

Son olarak Bayern Münih'ten teklif alan Min-Jae, Fabrizio Romano'nun haberine göre bu teklifi kabul etti. 26 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga deviyle beş yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Bayern, Min-Jae için ne kadar ödeyecek?

Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan ve temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan "50 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini elde edecek.

Uzun süredir tecrübeli stoperi kadrosuna katmak isteyen ancak bu yarışta Bayern'e yenilen Manchester United ise stoper transferi için başka isimlere yönelmek zorunda kalacak.

Kim-Min Jae'nin 2022-23 sezonu performansı

Güney Koreli stoper, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıktı. Söz konusu 45 mücadelede savunmadaki hamleleriyle dikkatleri üzerine çeken Min-Jae, aynı zamanda iki gol iki asistle oynadı.