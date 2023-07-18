Bayern Münih, Napoli ile şampiyonluk yaşayan Kim-Min Jae'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bayern Münih, son şampiyon olarak kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Bundesliga devi, bir süredir peşinde olduğu Kim-Min Jae'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Bavyera ekibi, Güney Koreli stoperin serbest kalma bedelini ödeyip transferi gerçekleştirdi.

Kim Min-Jae 2022'de Napoli'ye gitmeden önce bir sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Ne söylendi?

26 yaşındaki stoper, transferinin duyurulmasının ardından, "Bayern Münih her futbolcunun hayalidir. Münih'te beni bekleyen her şeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kim-Min Jae'nin 2022/23 sezonu performansı

Güney Koreli stoper, geçtiğimiz sezon Napoli forması ile tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıktı.

Savunmadaki kritik müdahaleleriyle beğeni toplayan Min-Jae, iki gol atarken iki de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Serie A'da ise 35 karşılaşmada forma giydi.