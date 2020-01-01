Kiko Casilla'ya ırkçılıktan 8 maç ceza

İngiltere Championship ekibi Leeds United’ın kalecisi Kiko Casilla, ırkçılık gerekçesiyle 8 maç ceza aldı.

Cezaya sebebiyet veren olay 28 Eylül’deki Charlton Athletic - Leeds United maçında yaşandı.

Leeds United kalecisi Kiko Casilla hakkında maçta Charlton Athletic forveti Jonathan Leko’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

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Bağımsız disiplin kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın ardından İspanyol kaleci suçlu bulundu.

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İngiltere Futbol Federasyonu soruşturmanın tamamlanmasının ardından Casilla’ya 8 maç men ve 60 bin sterlin para cezası verdi.

Leeds United’dan yapılan açıklamada kulübün hiçbir şekilde ayrımcılığa toleransı olmadığı ifade edildi ancak Casilla’nın ırkçı bir söylemde bulunmadığını söyleyip suçlamaları kabul etmediği de vurgulandı.