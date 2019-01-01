Sami Khedira, sahalara dönüyor!
Yorum()
Getty Images
Juventus’un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Khedira, 20 Şubat’taki Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Atletico Madrid’e karşı oynanan maçta, kalp rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.
Kalbinde ritim bozukluğu teşhis edilen deneyimli Alman futbolcu, o tarihten beri sahalardan uzak kalmış ve tedavi altına alınmıştı.
Sezon sonunda transferi muhtemel yıldızlar
Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin, Milan maçı öncesi belirlediği 20 kişilik kadroya girerek sahalara dönen Khedira, son olarak 3-0’lık Frosinone maçında forma giymişti.
Khedira, bu sezon yalnızca 8 maçta ilk 11’de başlarken Şampiyonlar Ligi’nde de 3 kez sahaya çıkabildi.