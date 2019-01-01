Sami Khedira, sahalara dönüyor!

Kalp rahatsızlığı yüzünden, şubat ayından beri forma giyemeyen Sami Khedira, Milan maçında kadroda olacak.

’un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Khedira, 20 Şubat’taki Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda ’e karşı oynanan maçta, kalp rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı.

Kalbinde ritim bozukluğu teşhis edilen deneyimli Alman futbolcu, o tarihten beri sahalardan uzak kalmış ve tedavi altına alınmıştı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri’nin, maçı öncesi belirlediği 20 kişilik kadroya girerek sahalara dönen Khedira, son olarak 3-0’lık maçında forma giymişti.

Khedira, bu sezon yalnızca 8 maçta ilk 11’de başlarken Şampiyonlar Ligi’nde de 3 kez sahaya çıkabildi.