Keye Molenaar: De Ligt 5-10 yıl daha Juventus'ta kalır

Matthijs de Ligt'in kız arkadaşı AnneKee'nin babası Keye Molenaar, Hollandalı futbolcunun uzun yıllar İtalya'da kalmayı planladığını söyledi.

ekiplerinden 'ta forma giyen Matthijs de Ligt ve kız arkadaşı AnneKee, İtalya'da yaşamaktan oldukça mutlu.

AnneKee'nin babası Keye Molenaar, Tuttosport'a verdiği röportajında koronavirüs salgını sırasında Juventus'un durumu çok iyi idare ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Matthijs'in testi negatif çıktı. Dolayısıyla kızımın herhangi bir test yaptırmaya ihtiyacı olmadı. Başlarda kızım, koronavirüs testi pozitif çıkan Rugani'nin kız arkadaşı Michela ile yakın bir ilişki kurduğu zaman biraz endişelenmiştik. Juventus bu zorlu günlerde üst düzey bir kulüp olmaktan fazlası olduğunu gösterdi. Çocuklar için bir aile oldular."

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2019 yazında 'tan Juventus'a geldiğinden beri De Ligt'in ve AnneKee'nin 'daki hayatlarına çabucak uyum sağladıklarını belirten Molenaar, yakın zamanda İtalya'dan ayrılmayı planlamadıklarını belirtti:

"Bu zorlu dönemi bir kenara bırakırsak kızım ve De Ligt İtalya'ya aşık. Burası onların evi ve Amsterdam'ı özlemiyorlar. Burada 5-10 yıl daha kalabilirler."