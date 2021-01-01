Kevin Strootman Serie A'ya döndü: Yeni takımı Genoa

Marsilya'nın Hollandalı oyuncusu Kevin Strootman, Genoa'ya transfer oldu.

'da kümede kalmak için , transfer atağına geçti.

İtalyan temsilcisi, 'nın Hollandalı futbolcusu Kevin Strootman'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüp transfer haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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30 yaşındaki Strootman, Serie A'ya yabancı değil. Tecrübeli oyuncu 2013-2019 yılları arasında 'da forma giymişti. Strootman, altı sezon geçirdiği Serie A'da 102 maça çıkıp 10 gol kaydetti. Hollandalı oyuncu Marsilya'da ise bu sezon istediği şansı bulamadı ve sadece bir maçta ilk 11 şansı yakalayabildi. Strootman, toplam 265 dakika süre alabildi.

Daha fazla takım

Öte yandan Genoa'nın transfer hamlelerinin devam etmesi bekleiyor. Serie A ekibi, 'nın Salzburg takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Onguéné'yi de kiralamak için görüşmelere başladı. Fransız futbolcu dört sezondur Salzburg forması giyiyor.

Genoa, ligde oynadığı 17 maçta topladığı 14 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada yer alıyor.