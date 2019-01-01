Transfer

Kevin-Prince Boateng, Fiorentina'ya gitti

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Getty Images
Adı Beşiktaş'la da anılan Ganalı futbolcunun yeni adresi İtalya oldu.

Serie A ekibi Fiorentina, Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i Sassuolo'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.

Sassuolo'nun geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiraladığı Boateng, daha önce Hertha BerlinTottenhamBorussia Dortmund, Portsmouth, GenoaMilanSchalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.

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