Kevin-Prince Boateng, Fiorentina'ya gitti

Adı Beşiktaş'la da anılan Ganalı futbolcunun yeni adresi İtalya oldu.

ekibi , Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i 'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.

Sassuolo'nun geçen sezonun devre arasında 'ya kiraladığı Boateng, daha önce , , , Portsmouth, , , 04, Las Palmas ve kulüplerinde oynadı.