Kevin Prince Boateng: Cristiano Ronaldo tıpkı LeBron James’e, Lionel Messi ise Stephen Curry’e benziyor

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Türk futbolunda da boy gösteren Kevin Prince Boateng, futbol dünyasının ikonik yıldızlarını NBA yıldızlarına benzetti. Rio Ferdinand’ın YouTube kanalına konuk olan Boateng, LeBron James’i Portekizli efsane Cristiano Ronaldo ile, Lionel Messi’yi ise bir başka NBA yıldızı Stephen Curry ile özdeşleştirdiğini ifade etti.

“Ronaldo ve James… Her ikisi de çok yetenekli ve çok çalışkan. Yetenek elbette önemli ama Ronaldo olarak en iyi olmak istiyorsanız çok sıkı çalışmalısınız.

Messi ve Curry ise daha çok yetenekleriyle ön plana çıkan oyuncular. Bir gün Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-0 yendik ve Messi’nin maç öncesi rahatlığı inanılmazdı. Isınma hareketleri, birkaç uzun top, top kontrolü ve üst direğe vurma çalışmaları…

Tüm yaptıkları buydu ve teknik direktör son taktiksel konuşmaları yaparken o bir telefon görüşmesi yapıyordu. Sonra sahaya çıkmadan 30 saniye önce formasını giydi ve inanılmaz bir futbol ortaya koydu.

Messi olağanüstü bir yeteceğe sahip”