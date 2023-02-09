Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan Senegalli forvet, henüz bulunamayan Christian Atsu ile yaptığı son telefon görüşmesini de aktardı.

Hatayspor'un santrforu Kevin Soni, merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı.

Deprem esnasında yedinci kattan atlamayı bile düşündüğünü ifade eden Kamerunlu futbolcu, bina yıkılmadan önce çıkabildiği için şanslı olduğunu vurguladı.

Soni ayrıca Christian Atsu'nun bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Foot Marceto'ya konuşan 24 yaşındaki oyuncu, yaşanılan korkunç anları şöyle anlattı:

"Ben iyi durumdayım. Açıkçası daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi. Gerçekten beklemediğimiz bir şey ve bu ömür boyu unutamayacağınız bir olay.

"Deprem anında kendi kendime dünyanın sonu geldi dedim. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. İşte bu anda her şeyin boş olduğunu anlıyorsunuz.

"Herkes evini, arabasını bırakıp sığınacak yer arıyor. Futbola başladığımdan beri ve hayatımda beni en çok şaşırtan şey bu deprem oldu.

"Maçtan sonra eve gittim. Kuzenlerimle Play Station oynuyorduk. Sabah 4 veya 5 civarında yer sallanmaya başladı. O sırada kuzenlerime sakin olmalarını söyledim. Tavan ve duvarlar üzerimize yıkılmaya başlayınca merdivenlerden koşarak yukarı çıkmaya başladık.

"Pasaportları ve telefonlarımızı alacak vaktimiz vardı, bunu nasıl düşünebildiğimi bile bilmiyorum. Bina yıkılmadan önce dışarı çıkabilmek için çok şanslıydık. Birçok ölüm oldu. Bunu bana bir hafta önce söyleseydiniz, bunun imkânsız olduğunu söylerdim.

"O zamana kadar anlamamıştım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Dünyanın sallandığını hissettim. Dışarıda kuvvetli rüzgâr oluyor diye düşündüm. Ama sarsıntıların güçlü olduğunu ve yerin ikiye ayrılmaya başladığını gördüğümde bunun gerçekten ciddi olduğunu düşündüm.

"İlk önce pencereden atlamak istedim ama yedinci kattaydık. Oradan atlarsam ayağımın kırılacağını ve bir daha futbol oynayamayacağımı düşündüm. Bu yüzden merdivenlerden çıktım ve hızlı bir şekilde kendimi dışarıya attım."

Kevin Soni, Christian Atsu ile ilgili ne söyledi?

Forvet, hâlâ bulunamayan takım arkadaşı Christian Atsu ile ilgili şunları söyledi:

"Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğini söylemiştim. Ama bunun son konuşmamız olduğunu bilmiyordum.

"İki saat sonra başka bir haber alamadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter! Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum ama inşallah sağ salim buluruz.

"Bunun için her gün dua ediyorum. Bulunduğu iddiaları yalan. Salı akşamı İstanbul'a uçtuk ve o bizimle değildi. Bulunduysa neden uçakta değildi? Bu haberler yalan. Bu haberleri ümidini korumak ve ailesini korkutmamak için söylemiş olabilirler.

"Size söyleyebileceğim tek şey, bizimle İstanbul'a gelmediği. İnşallah onu buluruz."