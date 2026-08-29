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Kesin cevap: Kessié, Juventus'a transfer konusundaki tavrını netleştirdi

Transfers
F. Kessie
Juventus
Serie A
Roma
Côte d’Ivoire
İtalya

Transfer sezonunun heyecanı

Al Ahly'nin eski oyuncusu Fildişili Franck Kessié, devam eden yaz transfer döneminde Juventus'a geçiş konusundaki tavrını netleştirdi.

"Sky Sport Italia" ağının haberine göre, Kessié bu yaz Juventus'a transfer olmayı reddettiğini kulübe bildirdi.

Kessié, geçtiğimiz haziran ayında Al Ahly ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz transfer için uygun hale gelmişti.

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Juventus, oyuncunun temsilcileriyle bir aydan fazla süredir görüşmelere girmiş, iki taraf ayrıca bu hafta başında Milano şehrinde doğrudan bir toplantı gerçekleştirmişti.

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Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferinin Kessié'nin Juventus'a geçişinin önünü açtığı düşünülüyordu; ancak Sky Sport ağının muhabiri Gianluca Di Marzio, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferin tamamlanması için uygun koşulların bulunmadığını Juventus'a bildirdiğini aktardı.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi de bu hafta başında Roma'nın da Kessié'yi kadrosuna katmaya ilgi duyduğunu haber vermişti.

Juventus, İtalya Ligi'ndeki yeni sezonun evindeki ilk maçında bu akşam Parma'yı Allianz Stadium'da ağırlayacak.

İtalya Ligi'nde yaz transfer dönemi 1 Eylül 2026 tarihinde, yerel saatle 20.00'de sona erecek.

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