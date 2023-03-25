Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Ermenistan ile deplasmanda oynadığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında, takımının ikinci golünü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli takımda kaç golü var?
24 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla 18 maçta dördüncü golünü atmayı başardı.
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da hangi takımlara gol attı?
Yıldız futbolcu, daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde etkili bir performans sergilemişti.
Kerem, elemelerde Norveç, Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırmayı başardı.