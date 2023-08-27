Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılan Yunus Akgün'e veda etti.

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, zorunlu satın alma opsiyonu ile Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün'e bir veda mesajı gönderdi.

Ne söyledi?

Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları yazdı:

"Dostum, güzel kardeşim. Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim.

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"Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim.

"Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."

Galatasaray ne dedi?

Sarı-kırmızılı kulüp, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralandığını şu sözlerle duyurdu:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

"Yapılan anlaşmaya göre konusunda Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur.

"Ayrıca, Leicester City Football Club Limited’e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."