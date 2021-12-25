Kerem Aktürkoğlu golünü Harry Potter sevinciyle kutladı!

Sezona fırtına gibi giren ve Galatasaray'ın bu döneme kadar en iyi oyuncularından olan Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor. Bir önceki sezon Erzincanspor'dan sarı kırmızılı takıma katılan 23 yaşındaki oyuncu gün geçtikçe gelişmeye de devam ediyor.

Sezonun geri kalan kısmında 19 maça çıkan milli futbolcu bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11 başladı. 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Milli takımın play-off oynayacak olmasında da imzası olan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı son 4 milli maçta 3 gol kaydetti. Norveç, Cebelitarık ve Karadağ filelerini boş geçmedi.

Son olarak Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor'a takımının attığı 2. golü ile maça damga vurdu.

Güzel oyununu bir de gol ile süsleyen milli oyuncu, yaptığı gol sevinci ile de sevilen film serisi Harry Potter'ı hatırlattı.

🪄 Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci Harry Potter'ı hatırlattı ⚡️ pic.twitter.com/smk2lbAkAV — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 25, 2021

Sihir yaptı

Rakip ceza sahasının sol tarafından aldığı topu uzak üst köşeye gönderen Kerem Aktürkoğlu, inanılmaz bir gole imza attı. Yoktan yarattığı golle adeta sihir yaptı. Kendisi de böyle düşünüyor olacak ki golün ardından yaptığı sevinçte Harry Potter hareketi yaptı.

Hafta içi oynanan Başakşehir mücadelesinden önce sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu, Harry Potterlı bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımı gol ile taçlandırmak için ise bir sonraki maçı, Antalyaspor, beklemek gerekti.