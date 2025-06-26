Kenan Yıldız ömür boyu oynamak istediği takımı açıkladı

İtalyan basınına konuşan Kenan Yıldız şu anki durumunu değerlendirirken geleceği hakkında da ipuçları verdi.

Juventus’un ve A Milli Takım’ın parlayan yıldızlarından Kenan Yıldız, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport’a konuşan genç yetenek, hem kariyer hedeflerini hem de Arda Güler hakkında düşüncelerini paylaştı.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en umut verici oyunculardan biri olan Kenan, kariyer yolculuğunu kendine has bir şekilde inşa etmek istediğini vurgularken, kulüp efsanelerinden Alessandro Del Piero ile olan özel ilişkisini de dile getirdi.

İşte Kenan Yıldız’ın öne çıkan açıklamaları:

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“Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Del Piero'yu çok izledim, ne yaptığını biliyorum ama biz farklı insanlarız; herkesin kendi yolu vardır. Aramızda hâlâ iletişim var, bazen buluşuyoruz. Maçlardan sonra bana mesaj atıyor, daha iyi olmam için beni motive ediyor. Benim için mutlu olduğunu ve böyle devam etmemi istediğini söylüyor. Gerçekten harika bir insan.”

Genç oyuncu, takım arkadaşı Kolo Muani’nin kendisi hakkındaki sözlerinden de etkilendiğini belirtti: “Kolo Muani benim hakkımda öyle güzel şeyler söylemiş ki, inanamıyorum. İki üç yıl önce ben sadece bir çocuktum, o ise Kolo Muani'ydi. Şimdi her gün birlikte antrenman yapıyoruz. Bu beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor.”

Juventus’ta göreve geldikten sonra takıma yeni bir soluk getiren Igor Tudor’un da gelişiminde önemli bir payı olduğunu söyleyen Kenan şunları dile getirdi: “Igor Tudor göreve geldiğinden beri takıma büyük bir enerji kattı ve hepimize yardımcı oldu. Özellikle bana, sahadaki işime odaklanmamı ve diğer her şeyi bir kenara bırakmamı söyledi. Geçmişten konuşmayı sevmem ama Tudor bana gerçekten özgürlük veriyor.”

Genç yıldız, Real Madrid’de top koşturan Arda Güler hakkında da konuştu: “Hayran olduğum çok futbolcu var, özellikle de Real Madrid'de. Arda Güler çok yetenekli, harika bir geleceği olacak. Onlarla kıyaslanmak güzel ama bana 'en iyisi kim?' diye sormayın, söylemem.”

Kenan Yıldız son olarak kariyer planlarına dair net bir mesaj verdi: "Kariyerim boyunca Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden geleceği çok düşünmeden anın tadını çıkarmayı tercih ediyorum."