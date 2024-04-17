Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı belli oldu!

Milli futbolcu Kenan yıldız sözleşme yenilemek için Juventus ile anlaşmaya varırken yeni maaşı da belli oldu.

Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme yeniliyor

10 numaralı forma da onun olacak

Yıllık maaşı da belli oldu

NE OLDU? Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız hem Juventus'ta hem de milli takımda başarılı performansını sürdürüyor. Yoluna İtalya'da devam edecek olan milli yıldız, Juventus ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Böylece 18 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı da belli oldu.

BÜYÜK RESİM: La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu yakın zamanda yapması bekleniyor. Genç oyuncu, Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Juventus formasıyla 32 maça çıkan Kenan Yıldız'ın 5 golü bir de asisti var. İtalyan ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Türkiye Milli Takımı'nda 5 maça çıkan genç oyuncu, tek gol sevincini Almanya karşısında yaşadı.

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SIRADA NE VAR? Resmi açıklamanın, Juve'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından ya da İtalya Kupası Finali'nden sonra yapılması bekleniyor. Ayrıca Juve'nin planı, Kenan'a 10 numaralı formayı emanet etmek.