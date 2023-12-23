Kenan Yıldız fırtınası: şovunu yaptı, tarihi bir gol attı!

Serie A devi Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız, attığı golle tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız, attığı müthiş golle yine adından söz ettirmeyi başardı.

A Milli Takım formasıyla Almanya'ya attığı golle yıldızını parlatan Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

İtalyan devinin A takımında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, karşılaşmanın 12. dakikasında üç rakibinin arasından sıyrılıp harika bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi.

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Del Piero'yu örnek alıyor

Genç yetenek, attığı önemli golün ardından açıklamalarda bulundu. Kenan, "Gol sevincimi Juventus efsanesi Del Piero'dan aldım. Milli takımda da böyle sevinmiştim" diye konuştu.

Kenan Yıldız'dan tarihi gol!

2005 doğumlu milli futbolcu, Frosinone karşısında attığı bu golle Juventus formasıyla gol atan en genç yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi ve İtalyan devinin tarihine adını yazdırdı.

Kenan'ın gol attığı mücadeleyi Juventus 2-1'lik skorla kazandı.