Kenan Yıldız dünyaları istiyor: Dev maaş talebi ortaya çıktı! Yıldız golcünün aynısı...

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız ile Serie A devi arasında maaş konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirilirken yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamadığı yazılıyor. Kenan'ın maaşının revize edilmesini istediğinin altı çiziliyor.

Ne söylendi?

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre bu anlaşmanın gerçekleşmemesi iki sebepten kaynaklanıyor. Birinci sebep, Kenan Yıldız'ın takımın en yüksek kazananı olmak istemesi. Dusan Vlahovic çok ekstra bir örnek olduğu için Kenan, Vlahovic'ten sonra en yüksek maaşı alan Jonathan David'in kazandığı 6 milyon euro'yu talep ediyor. David, yaz transfer döneminde imzayı atmış ve performasn olarak beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

İkinci sebeple alakalı ise şu ifadelere yer verildi: "Yıldız, mali paketin yanı sıra kulübün geleceğine ilişkin de garanti istiyor. Gene yeteneğizyeni jenerasyonun en iyi oyuncularından biri olarak ortaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle, ulusal ve Avrupa arenalarında mücadele eden bir takım yerine, kendisine en büyük ödüller için mücadele etme fırsatı veren bir kulüple anılmak istiyor."

Performansı

Millî futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Kenan Yıldız, söz konusu 16 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaptı ve 8 gole direkt katkı sağladı.Türk golcünün güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro.