Kenan Yıldız'dan flaş Galatasaray sözleri! Icardi itirafı

Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'dan Galatasaray ve Icardi hakkında açıklamalar geldi.

Bu sezon Juventus'ta yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, kariyerine yönelik satır başlarına değinirken hocası Allegri'yle ilişkisine kadar hayatına yönelik bilinmeyenleri paylaştı.

Kenan'ın Galatasaray ve Icardi hakkında kullandığı ifadeler ifadeler de büyük bir ilgi topladı.

Haberin devamı aşağıda

İşte Kenan'ın röportajından kesitler:

"Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi.

'Umarım böyle devam eder'

"Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder."

10 numara hakkındaki düşünceleri:

"10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor.

Hocasıyla ilişkisi

"Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi."

'Gol attığıma inanamayarak titriyordum'

"Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum."

En büyük hayalini açıkladı

"En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der."

'Galatasaray şampiyon olacak gibi...'

"Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan."