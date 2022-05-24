Kurt Zouma, Hayvan Refahı Yasası uyarınca üç suçla suçlandıktan sonra bir kediyi tekmelemek ve eziyet etmekten dolayı suçlu bulundu.

Fransız stoper ve kardeşi Yoan, şubat ayında meydana gelen olayla ilgili bir RSPCA soruşturmasının ardından toplam beş suçlamayla karşı karşıya kaldı.

İki kardeş, ilk duruşmaları için salı günü Thames Sulh Ceza Mahkemesi'ne giderek yargılandı.

Zouma neyle suçlandı?

Fransız stoper, bir kediye yönelik "gereksiz acıya" neden olmak suçundan kendisine yöneltilen iki suçlamayı da kabul etmek zorunda kaldı.

Ayrıca Zouma, hayvan refahı görevini ihlal etmekle de suçlanmaktan kurtulamadı.

Yoan ise suçun işlendiği sırada Zoruma’nın yanında bulunuyordu.

Aynı şekilde erkek kardeşine bir suç işlemesi için yardım, yataklık, danışmanlık veya tedarik etme suçlamalarını da kabul etmek zorundaydı.

Olaydan sonra ne oldu?

Her iki kedinin de Zouma'nın evinden çıkarıldığı bilgisi verildi. Zoruma ve erkek kardeşine, bu konuyla ilgili çeşitli yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Bazı sponsorlar Zouma ve West Ham ile bağlarını kopardı, ancak kulüp oyuncularının yanında durdu.

David Moyes, Avrupa Ligi yarı final maçları da dahil olmak üzere düzenli olarak Fransız stoperini maçlarda oynatmayı sürdürdü.

Bu arada Yoan, 29 Ocak'tan bu yana Dagenham ve Redbridge için maçlara çıkamıyor, yaşanan olayın ardından şu anda kardeşine göre daha sıkıntılı bir durumda bulunuyor.

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