Mikel Arteta, kiralık olarak Fransa'da forma giyen William Saliba'nın Marsilya'da kalma arzusunu ifade etmesine rağmen, oyuncunun bu yaz Arsenal'e dönmesi gerektiğini söyledi.

Saliba, 2019'da Saint-Etienne'den kulübüyle sözleşme imzaladı ve Stade Geoffroy-Guichard'ın yanı sıra Nice ve en son Marsilya'da kiralık olarak oynama şansı buldu.

Başarılı futbolcu, forma giydiği kulüplerde iyi bir performans göstermesine rağmen Topçular'da iyi bir dönem geçiremedi.

Stade Velodrome'da etkileyici bir görüntü çizen Saliba, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı oldu.

Başarılı oyuncu, bir sonraki sezon da Fransa’da kalmak amacında olduğunu belirtti, ancak Arteta’nın onun hakkında başka fikirleri var.

Saliba göz kamaştırıyor

Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Ligue 1'de ikinci sırayı aldı, ancak Arsenal, Premier Lig'de rakipleri Tottenham'ın arkasında beşinci sırada kaldı ve gelecek sezon Avrupa Ligi’nde oynamakla yetinecek.

Saliba'nın Fransa'da Ligue 1'de Yılın Genç Oyuncusu ödülünü alması ve Fransa Milli Takımı’na ilk kez çağrılması, onun muhteşem bir sezon geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Ancak, Arsenal Menajeri Arteta 21 yaşındaki oyuncuyu tekrar kiralık göndermekten pişmanlık duymuyor.

Arsenal menajeri, genç oyuncusunun Kuzey Londra'da kalması halinde geçtiğimiz sezon için çok fazla forma şansı bulamayacağını da kabul ediyor.

İspanyol menajer, bu sezon ise geçen sezonun akisine onu 2022-23 takımının önemli bir parçası yapmak niyetinde.

Arteta ne söyledi?

Arteta, RMC Sport'a verdiği demeçte, “Onun kiralanması doğru karardı. Ancak, şimdi geri dönmesi gerekiyor.

“Arsenal’da oynamak için gerekli deneyime sahip oldu.

"Eğer bu yıl bizde kalsaydı, haftada bir kez olan Premier Lig maçında Ben White ve Gabriel ile forma mücadelesine girecekti.

“Ve Marsilya ile oynadığı sürenin yarısına bile bizimle ulaşamayacaktı. Burası kesin.

"Gelişmesi ve gelecek sezon yapabilecekleri için bu iyi olmazdı. William bizimle değildi, çünkü deneyim kazanması için yeteri kadar süre alması gerekiyordu.

“O, şu anda bunu başardı ve takıma dönüp Arsenal'da oynaması gerekiyor. Bundan başka bir düşüncemiz de yok.”

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