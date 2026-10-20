Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, şu anda tüm odağının Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında olduğunu ve Barcelona'ya karşı oynanacak beklenen El Clasico için hazırlıklara daha sonra başlayacağını vurguladı. Katalan ekibinin Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağı karşılaşma, Hansi Flick'in fikirlerini ve önümüzdeki maçta başvurabileceği planları tanımak için önemli bir fırsat olacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Mourinho Sevilla maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi'nde oynamalıyız. Şu anda düşündüğümüz tek maç bu. Çarşamba günü saat 23.00'e kadar, önümüzdeki pazar günü ligdeki rakibimizi düşünerek bir dakika bile harcamayacağım."

Real Madrid teknik direktörü şu anda El Clasico'yu düşünmek istemiyor, ancak takımının en önemli Avrupa turnuvasındaki karşılaşması biter bitmez buna başlayacak. Mourinho ve yardımcıları, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın performansını analiz etmeye koyulacak. Flick, önümüzdeki pazar günü Spotify Camp Nou sahasında oynanacak karşılaşmaya, hazırlıklarını etkileyebilecek koşullar altında girecek.

Portekizli teknik adam Barcelona takımını ve tehlike kaynaklarını çok iyi tanıyor, ancak işin ilginç yanı, Katalan ekibinin salı günü oynaması planlanan Paris Saint-Germain karşılaşmasının, Real Madrid'e Flick'in başvuracağı plan hakkında en fazla bilgiyi sağlayabilecek olması.

Bunun nedeni, Paris Saint-Germain'in bu sezonun başından bu yana Barcelona'nın karşılaştığı en güçlü rakip olması. Ayrıca maç, Parc des Princes sahasında olağanüstü bir atmosferde oynanacak ve Katalan ekibinin El Clasico sırasında da yaşaması beklenen eksikliklerin gölgesinde geçecek.

Mourinho maçı tribünlerden doğrudan izlese de sonradan seyretse de, ilgisi büyük ölçüde teknik direktör Luis Enrique'nin takımına karşı oynanacak karşılaşmaya yoğunlaşacak.

Mourinho, son iki maçta Jules Koundé ve Eric Garcia'nın yokluğundan etkilenen Barcelona savunma hattına özel bir ilgi gösterecek. Bu iki oyuncu, bu sezonun farklı dönemlerinde sağ bek mevkisini üstlendi.

Flick'in Paris'te başvuracağı kadro, pazar günü beklenen El Clasico'ya yönelik planları hakkında bazı ipuçları ortaya koyabilir.

Bununla birlikte, Jules Koundé'nin Real Madrid maçına yetişme ihtimali hâlâ mevcut; bu da Alman teknik adama savunma hattını yeniden düzenlemek için ek seçenekler sunacak.

Mourinho'nun Barcelona karşısında başvurabileceği taktiksel yaklaşıma ilişkin beklentiler giderek artıyor. Vinicius Junior'ın yokluğu ve Federico Valverde'nin kalıcı hale gelmiş gibi görünen sağ bek mevkisine kayması, Real Madrid'in performansını belirgin biçimde iyileştirdi.

Ayrıca Arda Güler takıma daha yaratıcı çözümler sunarken, Diomande ve Endrick'in kanatlarda yer alması hücum tehlikesini ve savunma gayretini güçlendiriyor; bu da Jude Bellingham'a daha fazla özgürlük tanıyor.

Buna rağmen Real Madrid, şu ana dek oynadığı zorlu maçlarda temkinli bir görüntü çizdi; ister Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter Milan ve Roma karşılaşmalarında, ister başkent derbisinde Atletico Madrid'e karşı.

Bu durum ister Mourinho'nun benimsediği taktiksel yaklaşımdan, ister rakiplerin ona olan üstünlüğünden kaynaklanmış olsun, Kraliyet ekibi topa sahip olmaktan vazgeçti ve bu karşılaşmaların uzun bölümlerinde kendisini baskı altında buldu.

Barcelona karşılaşması öncesindeki en büyük soru işaretleri, Portekizli teknik adamın Hansi Flick'in takımına uygulamaya karar vereceği baskının niteliğinde olacak. Çünkü Barcelona oyuncularına kendi savunma bölgelerinde baskı yapma riskini almak iki ucu keskin bir silah olabilir, ancak bu konu sonuçta Mourinho'nun ne kadar cesur davranacağına bağlı olacak.

Şu anda Portekizli teknik adam, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçına odaklanıyor; yerel ligdeki en önemli rakibini analiz etmeye ise daha sonra başlayacak.



