Katarlılar yarıştan çekildi, Manchester United’ın yeni sahibi belli oldu

Bir süredir devam eden satın alma süreci son aşamaya gelen Manchester United, yüzde 25’lik yeni bir yatırımcıyı kabul ediyor.

Premier Lig devi Manchester United’ın satış süreci devam ederken, Şeyh Jassim liderliğindeki Katarlı konsorsiyumun yarıştan çekilmesinin ardından en güçlü aday Sir Jim Ratcliffe oldu. Ratcliffe’nin önümüzdeki dönemde Manchester United’ın hisselerinin yüzde 25’ini satın almasına kesin gözüyle bakılırken, bu sürece ilişkin olarak geri sayım da şimdiden başladı.

Teklif bu hafta kabul edilecek

The Times’ta yer alan habere göre United yönetimi, Ratcliffe ve INEOS şirketinin kulübün %25 hissesi için yaptığı 1.3 milyar sterlinlik teklifi bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylamaya hazırlanıyor. İngiliz milyarder, en büyük rakibi Şeyh Jassim'in son teklifinin Glazer ailesi tarafından reddedilmesinin ardından süreçten çekildiğini gördükten sonra anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Bu hamlenin kulübün tamamen devralınması sürecindeki ilk aşama olarak görüldüğü ifade ediliyor. Yeni teklif kulübe 5 milyar ila 5,5 milyar sterlin arasında bir değer biçiyor ki bu da tam bir devralmanın gerçekleşmesi halinde bir spor kulübü için yeni bir rekor olacak ve Manchester United uygarlık tarihinin en pahalı spor kulübü olarak tarihe geçecek.