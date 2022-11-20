Katar vs Ekvador
Katar, Dünya Kupası'nın açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu
Samet Çayır
22:45 GMT+3 20.11.2022
2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, kaptan Enner Valencia'nın ilk yarıda attığı iki golle Katar'ı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe yıldızının bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sonuç olarak Katar, bir Dünya Kupası'nda açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.
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Bu, Katar'ın tartışmalarla başlayan bir turnuvaya yapmak isteyeceği bir başlangıç değildi. Ayrıca stadyumda çok sayıda taraftar, Katar 2-0 gerideyken stadyumu terk ederek maçla ilgili duygularını açıkça ortaya koydu.
İlk tahminler, devre arasında yaklaşık 20 bin taraftarın stadyumu terk ettiği yönünde.
HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:
Katar'ı ne bekliyor?
Ev sahibi takım, gruptaki ikinci maçında cuma günü Senegal ile karşılaşacak.
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