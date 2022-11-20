Katar, Dünya Kupası'nın açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu

Katar, 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, kaptan Enner Valencia'nın ilk yarıda attığı iki golle Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe yıldızının bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sonuç olarak Katar, bir Dünya Kupası'nda açılış maçını kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.

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Bu, Katar'ın tartışmalarla başlayan bir turnuvaya yapmak isteyeceği bir başlangıç değildi. Ayrıca stadyumda çok sayıda taraftar, Katar 2-0 gerideyken stadyumu terk ederek maçla ilgili duygularını açıkça ortaya koydu.

İlk tahminler, devre arasında yaklaşık 20 bin taraftarın stadyumu terk ettiği yönünde.

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Katar'ı ne bekliyor?

Ev sahibi takım, gruptaki ikinci maçında cuma günü Senegal ile karşılaşacak.