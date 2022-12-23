FIFA'dan yapılan açıklamada oynanan 64 maçın analiz edildiği ve hiçbir maçta şike şüphesine rastlanmadığı belirtildi.

FIFA Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta herhangi bir manipülasyon ve şike belirtisi olmadığını açıkladı.

Dürüstlük biriminden yapılan açıklamada 64 maçın tamamının mercek altına alındığı bu karşılaşmaların yasal bahis pazarları tarafından gözlemlendiği, yapılan gözlemlerin sonucunda herhangi bir manipülasyon belirtisinin olmadığı ifade edildi.

Şike iddiaları boşa çıktı

Katar Emniyet ve Güvenlik Operasyonları Komitesi, Avrupa Konseyi ve Kopenhag Grubu, Interpol, Küresel Piyango İzleme Sistemi, Spotradar Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ve Uluslararası Bahis Dürüstlüğü Derneği ile birlikte çalışan bu birim turnuva öncesinde FBI ile de işbirliği anlaşması imzalamış ve turnuvanın güvenliğini garanti altına almıştı.

Yapılan bu açıklamanın ardından turnuva öncesinde Katarlı yetkililerin Ekvador karşılaşması öncesinde Ekvadorlu oyunculara şike teklif ettiği yönünde haberlerin asparagas olduğu da ortaya konmuş oldu.

Arjantin'in finalde karşılaştığı Fransa'yı penalarla mağlup ederek şampiyonluğu ulaştığı organizasyonda çok sayıda favori takım turnuvaya beklenenden çok daha erken veda etmişti.