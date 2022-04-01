Katar 2022 Dünya Kupası'nın "Ölüm Grubu" hangisi?

Her Dünya Kupası kura çekiminin ardından, en güçlü dört takımın oluşturduğu ölüm grubunu seçmek gelenektir.

2002'de Arjantin, İngiltere, İsveç ve Nijerya ölüm grubuna dahil olmuştu ve turnuvanın favori takımlarından Arjantin ve Nijerya bu gruptan çıkamadı.

Katar 2022 Dünya Kupası için de bazı ülkeler zorlu gruplara düştü. Peki en zoru hangisi?

2022 Dünya Kupası grupları belli oldu

A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, BAE/Avustralya/Peru, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika/Yeni Zelanda, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

Ölüm Grubu hangisi?

Görünüşe göre Katar'daki en çekişmeli ve zorlu grup, Avrupa'dan iki eski Dünya şampiyonunun ve Asya'nın en güçlü ekibinin yer aldığı E Grubu olacak.

İspanya, 2010'da Dünya Kupası zaferini tadarken Almanya, 2014'de bu turnuvada dördüncü şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca her iki ülke de 2014 ve 2018'de gruplarda zorlandı.

İspanya ile Almanya turnuvanın favori ülkelerinden ama Japonya karşısında dikkatli olmalılar. Keza Japonya da Asya'nın güçlü ekiplerinden.

Gruba play-off karşılaşmalarının ardından Kosta Rika veya Yeni Zelanda da katılacak.

Kosta Rika, 2014'te İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın yer aldığı gruptan lider çıkarken Yeni Zelanda son Dünya Kupası'nda yenilgi görmeyip üç maçından beraberlikle ayrılmıştı.

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