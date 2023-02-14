İstanbul ekibi, Hatay'da zor anlar yaşamasına rağmen şanslıydı. Çünkü asıl kalmaları gereken otel, depremde yıkıldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük depremden en çok etkilenen takımlarından biriydi.

Hatayspor ile deplasmanda oynanılan maçın ardından Hatay'da kalan İstanbul ekibinin kaderini, normal şartlarda gidecekleri otelin dolu olması belirledi.

Kasımpaşa'nın kalecisi Erdem Canpolat, hem otel olayını hem de 'cehennem'den nasıl çıktıklarını anlattı.

Ne söylendi?

Alman gazetesi BILD'e konuşan Canpolat, asıl kalmak istedikleri otelde yer olmadığın için başka bir otele geçtiklerini söyleyerek şu yorumu yaptı:

"Hatay'daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi. Cehennemdi."

Deprem anında yaşadıklarını da anlatan 21 yaşındaki eldiven, "Saat sabahın dördünü biraz geçiyordu. Otelin sallanmasıyla uyandım ama ilk başta hiçbir şey düşünmedim. Bunun bir rüya olduğunu düşündüm ve geri yattım.

"Ama sonra otel yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı, bir dolap devrildi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum.

"Otel çökebilirdi. Çok çabuk çıkmam gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim.

"Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. Bana, 'Bu nedir? Buradan canlı çıkabilir miyiz?' diye sordular" ifadelerini kullandı.