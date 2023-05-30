Benzema'nın, 2030 Dünya Kupası adaylığı için şansını artırmak isteyen Suudi Arabistan'dan büyük bir sözleşme teklifi aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Benzema'ya dev sözleşme teklif etti

Ülke, 2030 Dünya Kupası adaylığını güçlendirmek için süper yıldızları kullanmayı planlıyor

Messi de ülkenin planlarının bir parçası

NE OLDU? Güçlü bir sezon geçirmesine rağmen Benzema'nın, Real Madrid'de giderek daha huzursuz hale geldiği bildiriliyor. Fransız yıldızın kulüple sözleşmesi normalde bu yaz sona eriyor. Ancak kontratta yazılı olmayan bir 'Ballon d'Or maddesi' mevcut. Benzema, Ballon d'Or'u kazandığı için Real ile kontratını bir yıl daha uzatma hakkına sahip.

BÜYÜK RESİM: AS'ta yer alan habere göre Karim Benzema'ya, Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası umutlarını güçlendirmek amacıyla bir Suudi kulübü tarafından mega bir sözleşme teklif edildi. Yıldız futbolcuya teklif edilen sözleşmenin iki sezonluk ve yaklaşık 400 milyon Euro (346 milyon £ / 439 milyon $) değerinde olduğu kaydedildi. Kontrata göre Fransız golcü ayrıca gelecekte Dünya Kupası adaylığı sürecinde Arabistan'ın elçisi olacak.

VE DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo, 2022'nin sonlarında Al-Nassr'a katıldığından bu yana Orta Doğu'da oynuyor ve Arabistan, önümüzdeki aylarda Dünya Kupası için çabalarını güçlendirmek istiyor. İspanya, Portekiz, Ukrayna ve Fas, 2030 Dünya Kupası adaylığında Suudi Arabistan'ın rakibi olacak. 2030'un ev sahibi için oylar eylül 2024'te kullanılacak.

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BENZEMA'YI NE BEKLİYOR? La Liga'nın sona ermesine sadece bir maç kaldı ve bu, Benzema'nın Real için son maçı olabilir. 2022 Dünya Kupası'ndan sonra millî takımı bırakan Fransız yıldız, bir sonraki adımına karar vermek için bolca zamana sahip olacak.