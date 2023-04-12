GOAL Türkiye, Real Madrid efsanesi Karim Benzema'nın istatistiklerine göz atıyor.

Avrupa futbolunu sürklase eden Karim Benzema, kariyerinin sonuna doğru yaklaşmasına rağmen durmak bilmiyor.

2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Real Madrid santrforu, şu ana kadar beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Yıllardır Real Madrid'i sırtlayan Fransız golcü, ayrıca Fransa Millî Takımı ile de 2016'da Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.

Peki Karim Benzema'nın kulüp futbolunda ve millî takımda kaç golü var?

GOAL Türkiye, göz atıyor.

Karim Benzema'nın kariyer istatistikleri

Profesyonel futbola Lyon ile başlayan Benzema, Ligue 1 ekibinde A takımda dört sene forma giydi. Fransız, Lyon formasıyla çıktığı 148 resmî maçta 66 gol atıp 27 asist yaptı.

2009 yılında Real Madrid'e transfer olan Benzema, şu ana kadar eflatun-beyazlı formayla 637 maça çıktı.

Yıldız futbolcu, söz konusu 637 mücadelede 348 gol atıp 165 de asist yaptı.

Fransa Millî Takımı formasıyla 97 maça çıkan Benzema, uluslararası arenada ise 37 gol atarak 20 de asist yapmayı başardı.

Karim Benzema'nın kariyer istatistikleri

Takım Maç sayısı Gol Asist Lyon 148 66 27 Real Madrid 637 348 165 Fransa 97 37 20

Not: Bu tablo, son olarak 13 Nisan 2023'te güncellenmiştir.