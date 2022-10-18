İspanyol basını Real Madrid'in efsane isimleri arasına giren Fransız yıldızın, öncesinde Barcelona'ya katılmaya yakın olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında başrolü oynayan Karim Benzema bu performansının ödülünün kariyerinin ilk Ballon d'Or'unu kazanarak elde ederken, Cezayir asıllı Fransız golcünün kariyerinin ilk yıllarında Barcelona'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Mundo Deportivo'dan Xavier Bosch'un haberine göre Benzema Real Madrid'e transfer olmadan Katalan ekibi bu transfer için devreye girdi ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Transfer için erken kararı çıktı

Bosch'un Barcelona'nın o dönemki başkan yardımcısı Ferran Soriano'ya dayandırdığı iddiaya göre Barcelona'nın o dönemki transfer sorumlusu Txiki Begiristain, Benzema'ya imza attırmak için için Lyon'a uçmuştu.

Benzema ile yapılan görüşmelerin ardından golcü oyuncunun o dönem Barcelona gibi büyük bir takımın formasını giyebilmek için çok genç olduğu sonucuna varan Barcelona yönetimi, bu transferden vazgeçti. Bu görüşmenin bir yıl sonrasında Real Madrid'e imza atan Benzema, 2009 yazından bu yana giydiği formayla futbol tarihinin en önemli santrforlarından birine dönüştü.