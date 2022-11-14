Karim Benzema: Ballon d'Or için Cristiano Ronaldo'dan tebrik almadım

Real Madrid'in yıldızı, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'un Ballon d'Or için kendisini tebrik etmediğini söyledi.

2009'dan bu yana Lionel Messi ya da bir Real Madrid oyuncusunun kazandığı Ballon d'Or'un son sahibi Karim Benzema, futbol dünyasındaki en önemli bireysel ödülü kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fransız oyuncu elde ettiği bu başarının ardından eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisini henüz tebrik etmediğini söyledi.

Hem Real Madrid hem de futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Ronaldo, kulüpten ayrıldıktan sonra çeşitli tartışmaların öznesi konumuna gelmişti.

Real Madrid'den sonra düşüşe geçti

Son dönemde Manchester United'daki performansı soru işareti olan ve teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlık yaşayan Portekizli yıldızın eski takım arkadaşını tebrik etmemesi de dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Karim Benzema ile birlikte Real Madrid forması giydiği dönemde dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Juventus'a transfer olmuştu.

Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşasa da İspanyol ekibinden ayrıldıktan sonra Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştiremeyen Ronaldo, Real Madrid için 311 gol atmıştı.

