Eski Tottenham yıldızı Jamie O'Hara, Leeds United karşısında 1-0'lık mağlubiyette kalecinin önünde çektikleri sıkıntı devam eden Omar Marmuş ve Dominic Solanke'ye sert bir saldırı başlattı.

Marmuş, Leeds karşısında sahada yalnızca 65 dakika kalabildi, ardından yerine Kulusevski oyuna girdi; Solanke ise maça yedek kulübesinde başladı, daha sonra oyuna sonradan dahil oldu ancak kayda değer bir katkı sunamadı.

Jim White Phone In programında mağlubiyete yorum yapan O'Hara, gördüklerinden hiç memnun değildi.

talkSPORT ağı, O'Hara'nın açıklamalarını yayınladı. O'Hara şöyle dedi: "Solanke sonradan oyuna girdiğinde sahada hiç yoktu."

Ve ekledi: "Omar Marmuş şu anda sahtekar oyuncu seviyesine ulaştı. Ne yaptığını bilmiyorum."

Devam etti: "Onu Manchester City'den mi transfer ettik? Yoksa onun ikiz kardeşini mi transfer ettik? Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum, çünkü her açıdan son derece kötü."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Topları ceza sahasına göndermek ve iyi bölgelere koymak isteyen Mohammed Kudüs gibi oyuncularınız var. Artık topu ceza sahasına göndermekte tereddüt eder hale geldik, çünkü forvetler gol atamayacak."

Marmuş, 2026 yaz transfer döneminde Manchester City'den Tottenham'a başlangıçta kiralık olarak katıldı.

Bununla birlikte, kiralama anlaşması gelecek yaz 50 milyon sterlin temel bedel ve 10 milyon değişken ile bonus karşılığında kalıcı transfere dönüşecek.

Bu sezon Roberto De Zerbi yönetiminde Premier Lig'de 9 maça ilk 11'de başlayan Mısırlı milli futbolcu, mevcut sezonda tüm kulvarlarda yalnızca bir gol kaydetti.

Endişe verici olan şu ki, Marmuş'un Leeds karşısındaki gol orucu, Ocak 2025'te Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye katılmasından bu yana Premier Lig'de deplasmandaki hiçbir maçta hâlâ fileleri sarsamadığı anlamına geliyor.