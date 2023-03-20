Avrupa’da futbol turu yapan Kim Kardashian ve çocuklarının son durağı PSG karşılaşması için Parc des Princes oldu.

Dünyaca ünlü magazin figürü Kim Kardashian’ın Avrupa futbol turu Arsenal’in ardından PSG ile devam etti. Geçtiğimiz hafta Emirates’te Arsenal’in Sporting Lizbon ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını izleyen sosyetik isim, Pazar günü de PSG’nin sahasında Rennes’i konuk ettiği karşılaşma için Parc des Princes Stadyumu’nda yerini aldı.

Şanssızlık devam ediyor

Arsenal maçının ardından Londra ekibinin yıldızı Bukayo Saka ile konuşma fırsatı bulan Kardashian’ın çocukları, PSG maçının ardından da Kylian Mbappe ile fotoğraf çekme şansı elde ederken, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Neymar ile de FaceTime aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirip, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarının Neymar ile görüntülü konuştuğunu ve bu nedenle duydukları mutluluğu dile getiren Kardashian’ın şanssızlığı ise devam etti.

Arsenal’i izledikleri maçta Arsenal’in Sporting’e elenmesine tanıklık eden Kardashianlar, PSG karşılaşmasında da Rennes’in 2-0’lık galibiyetini izledi.