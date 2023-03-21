Senegalli yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Instagram'dan bir mesaj gönderdi.

Fatih Karagümrük'ün santrforu Mbaye Diagne, sosyal medyada çok konuşulan eylemlerde bulunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda otostop çeken öğrenci çocukları aracına alan Kamerunlu yıldız, bu kez de Instagram paylaşımıyla gündemde.

Ne söylendi?

Diagne, Instagram'dna telefonla konuştuğu anın fotoğrafını paylaşarak altına şunu yazdı:

"Merhaba Başkan Erdoğan. Seni yakın zamanda görmek istiyorum. Elbette?"

Mbaye Diagne'nin 2022-23 sezonu performansı

31 yaşındaki santrfor, Fatih Karagümrük'te oldukça formda bir sezon geçiriyor. Bu sezon İstanbul ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Diagne, 17 gol kaydetti.

Tecrübeli golcü, beş de asist yaparak toplamda 22 gole direkt katkıda bulundu.