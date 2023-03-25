Galatasaray, hazırlık maçında Karabağ ile karşılaşacak. Peki maç hangi kanalda?

Milli aranın ardından kulüp takımları, bu süreçte kondisyonunu korumak için hazırlık maçları yapıyor. Galatasaray da bu takımlardan biri.

Sarı-kırmızılılar, 26 Mart Pazar günü Azerbaycan ekibi Karabağ ile başkent Bakü'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için yaklaşık 60 bin bilet satılmış durumda.

Karşılaşmanın biletlerinden elde edilen gelirler, Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak.

Karabağ - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı mücadele Haber Global'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu arada sarı-kırmızılılar, maç öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Aslan'ın Karabağ maçının kadrosu: