RTL'ye konuşan Van Gaal, "Sağlığım mı? Gayet iyiyim. Üç yıl süren radyasyon tedavisi, böbrek enfeksiyonları ve prostat ameliyatından sonra nihayet idare edebiliyorum. Tekrar doğal yollardan işeyebiliyorum ki bu çok önemli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasının ardından da şaka yapan efsane teknik direktör, "Ama artık sevişemiyorum, bu bir sorun" dedi.

Bayern Münih'in teklifi

Van Gaal ayrıca, Thomas Tuchel'in ardından Bayern Münih'ten teklif aldığını ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Eski takımının kendisine yaptığı teklife şaşırdığını ancak bu aşamada milli takımlardan gelecek tekliflerle ilgilendiğini belirten Van Gaal, Alman devinin kendisinden gelen olumsuz cevap sonrasında Vincent Kompany ile anlaşmaya vardığını ifade etti.

Van Gaal'in kariyeri ve mücadeleleri

Van Gaal, 2009-2011 yılları arasında Bayern'i çalıştırmış, Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakalamıştı. Ayrıca 2014-2016 yılları arasında Manchester United'ın başına geçti ve kulüp yöneticileri tarafından görevden alınmadan önceki son sezonunda FA Cup'ı kaldırdı. Beş yıllık bir aranın ardından Van Gaal 2021 yılında Hollanda'nın başına döndü.

Daha önce verdiği bir röportajda kanser hastalığının hayata bakışını değiştirip değiştirmediği sorulan Van Gaal, "Pek bir şey değiştirmedi. Bakın, ben dokuz kardeş olduğumuz bir aileden geliyorum. Ben en küçüğüyüm. Babam ben 11 yaşındayken, 53 yaşında öldü. İlk eşim 39 yaşındayken öldü. Ve tüm kardeşlerim çok erken öldü. Ben ölüme alışkınım. Bu yüzden ölümün hayatın bir parçası olduğunu ve bununla başa çıkabileceğinizi biliyorum. Kanser olduğumu ilk duyduğumda, 'Tamam, bu iyi bir haber değil ama bu konuda bir şeyler yapmaya çalışsam iyi olur' dedim. Her insan farklı tepkiler verebilir. İşte bu yüzden diyorum ki kendiniz olun" ifadelerini kullanmıştı.