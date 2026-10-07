Kane Ballon d'Or'u hak ediyor mu? Bellingham görüşünü açıkladı

Jude Bellingham ve Morgan Rogers, dün akşam oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etmelerinin ardından İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı takım arkadaşları Harry Kane'i övdü ve onu 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi olarak gösterdi.

Bellingham, Bayern Münih yıldızı hakkında basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Harika bir rol model ve harika bir insan, onunla aynı sahada olmak benim için bir onur. Elde ettiği her şeyi hak ediyor, çünkü bunun için çok çalışıyor."

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Kane'in Ballon d'Or'u kazanma şansı sorulduğunda, kendisi de ödüle aday olan Real Madrid yıldızı şu yanıtı verdi: "Evet, kim bilir? Bu kesinlikle mümkün."

Rogers ise takım arkadaşının Ballon d'Or'u hak ettiğini savunurken daha kesin bir tavır takındı ve şöyle dedi: "Harry Kane Ballon d'Or'u kazanmalı. İnsanların yapabileceğini düşündüğü her şeyin ötesine geçti... Hat-trick'ler, Dünya Kupası'ndaki goller, Bayern'le attığı goller. Bundan daha fazla ne yapabilir ki? Bunun karşılığını almalı."

Açıklamalar, Kane'in Wembley Stadyumu'nda yaşadığı tarihi bir gecenin ardından geldi; Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyette iki gol kaydetti ve 125 maçla İngiltere Milli Takımı'yla en fazla maça çıkan oyuncu olarak Peter Shilton'ın rekoruna ortak oldu. 90. uluslararası golü olan ilk golünü Rogers'ın bizzat verdiği asistle attı, ardından bir kornerden kafayla attığı golle gol sayısını 91'e çıkardı.

Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek olup Kane, Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Lamine Yamal'ın yanı sıra ödülün en önemli adaylarından biri olarak görülüyor.



