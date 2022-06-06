Kanada Erkek Milli Takımı oyuncuları, eşit işe eşit ücret taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Panama maçına çıkmayı reddetti

Talepler arasında, kadın milli takımıyla eşit ücretin yanı sıra Dünya Kupası ödül parasının %40'ını almak da yer alıyor

Kanada'nın Panama'ya karşı oynayacağı hazırlık maçı, iptal edildi. Erkek takımı, kadın takımı ile eşit ücret almak isterken ülkenin yönetim organı ile bir iş anlaşmazlığı yaşandı.

1986'dan bu yana ülkenin ilk erkekler Dünya Kupası maçına hazırlanan oyuncular, Cuma ve Cumartesi antrenman yapmayı reddetti.

Oyuncular, bazı taleplerde bulundu. Bu talepler arasında, kadın milli takımıyla eşit ücretin yanı sıra Dünya Kupası ödül parasının %40'ını almak da yer alıyor.

ABD erkek ve kadın milli takımları, 18 Mayıs'ta Dünya Kupası para ödülü havuzu da dahil olmak üzere eşit ücret çağrısında bulunan anlaşmalarını duyurdular. Kanadalı erkek oyuncular da eşit oranda para ödülü ve eşit maç ücreti istediklerini söyledi.

Ne söylendi?

Erkek milli takımdan yapılan açıklamada, "Kanada Futbol Federasyonu ile Mart ayında sözleşme görüşmelerine başladık. Yöneticilerin süreci ertelemesi ve tatillere gitmesi nedeniyle müzakere süreci gereksiz yere uzadı. Kanada Futbol Federasyonu, teklifini sunmak için 2 Temmuz akşamına kadar bekledi" dedi. Federasyon genel sekreteri ve başkanı ancak 4 Haziran saat 16:00'da oyuncularla ilk kez bağlantı kurabildi. Bu nedenlerle, bugünkü maçımızı Panama'ya karşı oynamama kararı aldık."

Kanada Futbol Birliği sözcüsü Richard Scott, yanıt vermedi. Yönetim organı Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kanada Futbol Federasyonu şu anda milli takım oyuncularıyla FIFA Dünya Kupası dönemi öncesinde adil ve hakkaniyetli oyuncu ödemelerine

FIFA ise yorum talebine yanıt vermedi.

Kanada'nın kadın takımı dünyada altıncı sırada ve geçen yılki Olimpiyatlarda altın madalya kazandı.

The Canadian Press'e verdiği demeçte, şu anki kadroda yer almayan orta saha oyuncusu Jonthan Osorio, "İstediğimizin adil olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kendimizi karşılaştırdığımız benzer takımlardan daha özel muamele görmek istemiyoruz. Biz sadece saygı görmek, istismar edilmemek ve adil payımızın verilmesini istiyoruz.”

Kanada ilk olarak İran ile hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Kanada Federasyonu, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eleştirilerinin ardından İran yerine Panama ile hazırlık maçı oynama kararı aldı.

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