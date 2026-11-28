Al Ahly'nin artık daha fazla zaman kaybetme lüksü yok. Kürsüye çıkmaya alışkın takım, bir an önce eski parıltısına kavuşmak ve son dönemde yaşadığı zorlu süreci geride bırakmak zorunda. Taraftarlar ise galibiyetlerin ve kulübün adına, tarihine yakışır performansın geri dönmesini bekliyor.

Reklam

Al Ahly teknik direktörü Sami Kamsan, Angola ekibi Primeiro de Agosto maçı öncesindeki ilk açıklamalarında önümüzdeki döneme dair net mesajlar verdi. Kamsan, mevcut koşulları aşmada asıl dayanağın Al Ahly karakteri olmaya devam edeceğini vurgularken, takım kaptanı Mohamed El Shenawy de takımı alışık olduğu rotaya döndürmek ve taraftarları mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdi.

Bu sözler, takımın Afrika Konfederasyon Kupası grup aşamasındaki ilk maçında yarın oynanacak Al Ahly-Primeiro de Agosto karşılaşması öncesinde bugün düzenlenen basın toplantısında dile getirildi.

Sami Kamsan sözlerine Çevre Yolu'ndaki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Yaralılara acil şifalar dileyen Kamsan, bu acı günde Al Ahly'nin hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, Al Ahly ile taraftarları arasındaki olağanüstü bağa da değinerek, kulübün taraftarları için futbolun maçların ve sonuçların ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti: "Al Ahly taraftarı için futbol 90 dakikadan çok daha fazlası. Taraftarımızın değerini çok iyi biliyoruz. Al Ahly karakteriyle elimizden gelen her şeyi yapacağız ve en iyi sonuçları almak için son saniyeye kadar mücadele edeceğiz."

Reklam Reklam

Kamsan, mevcut dönemde kulüpte görev yapan herkese destek olmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Al Ahly'yi çalıştırma sorumluluğunu üstlenmenin herkes için büyük bir onur olduğunu belirten Kamsan, görevini kulübün hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışmayı gerektiren bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Related Topics

Gelecek maçlar AHL CAF Confederations Cup 11:00 PRA

Kamsan şöyle devam etti: "Al Ahly için oynayan herkese destek olmalıyız. Al Ahly'yi çalıştırma sorumluluğunu üstlenen herkes için bu büyük bir onurdur. Bu hedeflere ulaşmak için çalışacağız."

Al Ahly karakterinin kulübün başarılarındaki sihirli anahtar olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan teknik direktör, oyuncuların yeteneklerine, mevcut dönemi aşma ve tüm turnuvalarda en iyi sonuçları alarak taraftarları memnun etme yönündeki hırs ve motivasyonlarına büyük güven duyduğunu ifade etti.

Reklam

Kamsan, Al Ahly'nin her zaman tarihine yakışan yerde olmayı hak ettiğini belirterek takımın alışılmış seviyesine yeniden ulaşabileceğine inandığını söyledi. Bu inancına örnek olarak oyuncuların başta Real Madrid olmak üzere dünya devlerine karşı oynanan büyük maçlarda ortaya koyduğu karakteri gösterdi.

Bu konuda Al Ahly'nin daha önce dünyanın en büyük takımlarına karşı güçlü bir karakter sergilediğini söyleyen Kamsan, teknik ekibin bu karakteri yeniden kazandırmaya çalıştığını ve takımın taraftarlarının görmeye alışık olduğu görüntüye kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Reklam

Arab Contractors'a teşekkür, Kamsan: "Al Ahly'nin üzerimde büyük emeği var"

Kamsan, önceki deneyimi sırasında gördüğü tutum nedeniyle Arab Contractors yöneticilerine teşekkür etmeyi de unutmadı. Al Ahly'de edindiği ilke ve tecrübeleri orada uygulamaya özen gösterdiğini vurguladı.

Kulübün üzerinde büyük emeği olduğunu belirten Kamsan, Al Ahly'de kendisine verilecek her görevi kabul ettiğini söyledi ve galibiyetler için elindeki her şeyi ortaya koyabileceğine güvendiğinin altını çizdi.

Reklam

Önümüzdeki dönemin sorumluluklarından da söz eden Kamsan, işin yalnızca teknik ekiple sınırlı kalmayacağını, tüm unsurların el ele vermesi gerektiğini açıkladı. Teknik fikirleri performansa ve sonuca dönüştürmekle yükümlü taraf olarak sahadaki sorumluluğun en büyük kısmının oyunculara düştüğünü ifade etti.

Teknik ekibin kendisinden beklenen rolü yerine getireceğini ekleyen Kamsan, oyuncuların ise hiçbir ayrıntıda eksik kalmaması gerektiğini söyledi. Özellikle Al Ahly'nin şampiyonluklar için yarışmaya alışkın olduğunu ve taraftarlarının kürsünün en üst basamağından başka bir şeyi kabul etmediğini hatırlattı.

Reklam

Kamsan, Al Ahly taraftarlarının kupalara duyduğu bitmeyen açlığın kulübün tarihi boyunca elde ettiği başarıları şekillendiren en önemli özelliklerden biri olduğunu vurguladı. Bunun, galibiyetlere yeniden kavuşmak için herkesin omzuna iki kat sorumluluk yüklediğini belirtti.

Merakla beklenen karşılaşma hakkında ise Kamsan, Angola ekibi Primeiro de Agosto'nun gücüne karşı uyarıda bulundu. Rakibin iyi bir organizasyona ve öne çıkan teknik niteliklere sahip olduğunu, ayrıca farklı mevkilerde tehlike yaratabilecek oyuncular barındırdığını söyledi.

Reklam

Maçın zorluğunu kabul etmesine rağmen teknik direktör, teknik ekibin endişe duymadığını vurguladı. Karşılaşmaya teknik, fiziksel ve psikolojik açıdan her yönüyle hazırlandıklarını ve grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmanın önemini bildiklerini ifade etti.

Al Ahly adının beraberinde getirdiği baskının yeni bir şey olmadığını belirten Kamsan, bunun her zaman en iyisini başarması ve tüm kupalar için yarışması beklenen kulüpte işin doğasının bir parçası olduğunu söyledi.

Reklam

Kamsan açıklamalarını, desteğini Al Ahly'nin başarılarının en önemli sırlarından biri olarak gördüğü taraftarlara güvendiğini vurgulayarak tamamladı. Oyuncuların ve teknik ekibin, taraftarların her koşulda üstlendiği rolü takdir ettiğinin altını çizdi.

El Shenawy: "Sorumluluğu üstleniyoruz, Al Ahly'yi yeniden rotasına sokacağız"

Al Ahly kaptanı Mohamed El Shenawy ise basın toplantısına Çevre Yolu'ndaki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Kulübün bütünüyle hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan El Shenawy, ardından takımın Afrika mücadelesine yönelik hazırlıklarına geçti.

Reklam

Al Ahly'nin kalecisi taraftarlara güven veren bir mesaj gönderdi. Takımı alışık olduğu rotaya döndürmek ve geçtiğimiz dönemde yaşanan zor koşulların üstesinden gelmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdi.

El Shenawy şunları söyledi: "Herkese, takımı alışık olduğu rotaya döndürmek için çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu süreci aşabileceğimize büyük güvenimiz var."

Reklam

Al Ahly kaptanı, takımda yaşanan değişiklikler nedeniyle geçtiğimiz dönemin kolay geçmediğini itiraf etti. Oyuncuların, kulübün tüm turnuvalarda bilinen seviyesine yeniden ulaşmanın gerekliliği konusunda kendi aralarında konuştuklarını açıkladı.

Herkesin omzundaki sorumluluğun büyüklüğünün farkında olduğunu vurgulayan El Shenawy, oyuncuların en iyi performansı sergilemek ve galibiyetler almak için sahada her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi. Taraftarların mevcut dönemin doğasını anladığını, bunun da takımın onları mutlu etme kararlılığını artırdığını belirtti.

Reklam

El Shenawy, oyuncuların sahip olduğu tecrübe ve geçmişte kazanılan kupalara rağmen Al Ahly'nin Primeiro de Agosto karşısına büyük hedeflerle çıkacağının altını çizdi. Geçmişteki başarıların çalışmayı bırakmak anlamına gelmediğini, aksine daha fazla kupa için mücadeleyi sürdürmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Maçın Al Ahly'nin sahasında ve taraftarları önünde oynanacak olmasının oyuncular için ek bir motivasyon olduğunu ekleyen El Shenawy, oyuncuların taraftar desteğine büyük önem verdiğini ve aynı zamanda teknik ekibin talimatlarını yerine getirip fikirlerini sahaya yansıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Reklam

Al Ahly kaptanı açıklamalarını, takımın her maça ayrı bir sınav olarak hazırlandığını vurgulayarak tamamladı. Başka hiçbir hesapla meşgul olmadan tüm odağın Primeiro de Agosto maçında olduğunu belirten El Shenawy, Al Ahly'nin ruhunu ve karakterini yansıtan üst düzey bir performans ortaya koyma konusunda büyük bir kararlılık bulunduğunu söyledi.