Afrika futbolu Kamerunlu 62 futbolcunun yaş ihlali nedeniyle futboldan uzaklaştırılmasıyla sarsıldı.

Barcelona’nın efsane futbolcusu Samuel Eto’o’nun futbol federasyonu başkanı olduğu Kamerun’da çift kimlikli oldukları ve yaşları hakkında yalan söyledikleri tespit edilen 62 futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşıldı. Yaşlarından ötürü MTN Elite One maçlarında oynama hakkı bulunmayan oyuncuların durumu kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çeşitli sportif yaptırımlara da neden olabilir.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre Victoria United'dan Nathan Douala, sözde 17 yaşında olduğunu iddia eden ve birkaç ay önce Kamerun milli takımına çağrıldığı açıklandığında sosyal medyada sansasyon yaratan oyunculardan biri.

Kadrosunu koruyan dört takım var

Çok sayıda futbolseverin yaşından zaten şüphe duyduğu Douala’nın altı takım arkadaşının da benzer bir durumun içerisinde olduğu ifade edildi.

Victoria United, yedi oyuncunun diskalifiye edilmesiyle bu durumdan en çok etkilenen kulüplerden biri olurken, Young Sport ise on üç oyuncuyla Kamerun Federasyonu tarafından en fazla oyuncusu diskalifiye edilen kulüp oldu. Yaptırımlardan kaçınan ve kadrosunu tamamen korumayı başaran sadece dört kulüp bulunurken, FIFA’nın bu duruma ilişkin bir müdahalede bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.