Kalidou Koulibaly'den transfer iddialarına yanıt

Son dönemlerde adı Liverpool ve Manchester City ile anılan Senegalli oyuncu, Napoli'den ayrılmayı düşünmüyor...

'nin gözde stoperi Kalidou Koulibaly hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi.

2014'te Genk'ten transfer edilen Senegalli oyuncunu adı son dönemlerde sıkça ve ile anılıyordu.

La Gazzette dello Sport'a açıklamalarda bulunan Koulibaly takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylerken, "Hiçbir zaman yönetimle transfer konusunu konuşmadım. Geleceğim hakkındaki spekülasyonları gazetelerden takp ediyorum ama ben sadece futbolma odaklandım. Neredeyse her gün bir kulüple adımın anılması beni rahatsız ediyor." dedi.

Daha fazla takım

Napoli ile üç yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 29 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Başkanımız Aurelio De Laurentiis'in ne karar vereceğini hepimiz göreceğiz. Eğer sözleşmemi uzatmak isterse, futbolu Napoli'de bırakma fırsatı bulabilirim. Ama futbolda neler olacağını asla tahmin edemezsiniz. Belki kariyerimin sonuna kadar burada kalırım, belki de beni satma kararı alırlar. Ben bu formayı giydiğim süre boyunca takımımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım."