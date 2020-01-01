Transfer

Kai Havertz, Chelsea'ye gitmek istiyor

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Kai Havertz Chelsea
Getty/Goal Composite
Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki yıldızı Kai Havertz'in Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

Kai Havertz, geleceği için tercihini yaptı.

Kicker'ın haberine göre Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki Alman oyuncusu Havertz, Chelsea'ye gitmek istediğini yönetime iletti.

Leverkusen'deki sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Havertz, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 12 gol 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti ve Real Madrid, Manchester United ile Liverpool gibi takımlarla gündeme geldi.

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