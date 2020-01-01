Kai Havertz, Chelsea'ye gitmek istiyor
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Getty/Goal Composite
Kai Havertz, geleceği için tercihini yaptı.
Kicker'ın haberine göre Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki Alman oyuncusu Havertz, Chelsea'ye gitmek istediğini yönetime iletti.
Leverkusen'deki sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Havertz, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 12 gol 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti ve Real Madrid, Manchester United ile Liverpool gibi takımlarla gündeme geldi.
Ancak iddialara göre oyuncunun tercihi Frank Lampard'ın ekibinden yana oldu...