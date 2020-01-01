Kai Havertz, Chelsea'ye gitmek istiyor

Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki yıldızı Kai Havertz'in Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer olmak istediği iddia edildi.

Kai Havertz, geleceği için tercihini yaptı.

Kicker'ın haberine göre ekiplerinden 'in 21 yaşındaki Alman oyuncusu Havertz, 'ye gitmek istediğini yönetime iletti.

Leverkusen'deki sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Havertz, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 12 gol 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti ve , ile gibi takımlarla gündeme geldi.

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Ancak iddialara göre oyuncunun tercihi Frank Lampard'ın ekibinden yana oldu...