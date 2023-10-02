Kadro dışı kalması Mbappe’nin formunu düşürdü

PSG’nin yaz aylarında aldığı Kylian Mbappe’yi kadro dışı bırakma kararı yıldız oyuncunun performansını olumsuz etkiledi.

Luis Enrique yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Clermont ile deplasmanda golsüz berabere kalan PSG’de yıldız oyuncu Kylian Mbappe’nin henüz yüzde 100 formuna ulaşamadığı belirtildi. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Mbappe, sezon öncesi kadro dışı kalması nedeniyle fiziksel olarak hala tam olarak hazır olmadığını söyledi.

PSG ile yeni sözleşme imzalamayacağını açıklamasının ardından takımın yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmeyen Mbappe’nin bu süreçte fiziksel olarak geriye gittiği belirtildi.

Diğerleri de aynı durumda

Öte yandan o süreçte Mbappe ile birlikte çalışan ve satış listesine konan oyuncuların da takımdan ayrıldıktan sonra gittikleri kulüplerdeki fiziksel performans testlerinin beklentilerin altında sonuçlar verdi kaydedildi.

Lionel Messi ve Neymar’ın takımdan ayrılmasının ardından PSG’nin hücumdaki en yaratıcı oyuncusu haline gelen Mbappe, zaman zaman oyun kurucu pozisyonunda da görev yapıyor. Bu sezon oynadığı altı maçta yedi kez gol sevinci yaşayan Mbappe, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.